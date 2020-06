Incidente stradale autonomo nella tarda mattinata di martedì in piazzale Senio, a Terni. Un 63enne ternano è finito a terra con il suo scooter ed è stato soccorso dagli operatori del 118 e condotto in ospedale per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, non sarebber coinvolti altri mezzi nel sinistro e non è escluso che l’uomo sia caduto a causa di un malore. Sul posto gli agenti della polizia Locale di Terni per i rilievi e la gestione della viabilità.

Condividi questo articolo su