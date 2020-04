Terni, abbatte piante e poi fugge a piedi

Deve aver pensato di aver compiuto la peggiore cosa del mondo, per lasciare l’auto lì – danneggiata sì ma in maniera tutto sommato limitatata – e fuggire di corsa a piedi facendo, temporaneamente, perdere le proprie tracce. È ciò che è accaduto sabato pomeriggio lungo la strada Marattana al conducente (uomo o donna che fosse) di una Fiat Punto che ha effettuato un salto di carreggiata, fortunatamente senza particolari conseguenze e senza impattare contro altri mezzi in transito, complice il poco traffico del periodo Covid. L’autovettura, che procedeva verso Terni, ha abbattuto alcune delle piante che dividono la carreggiata ed ha terminato la propria corsa sul lato opposto. Quando gli agenti della polizia Locale – nucleo radiomobile e ufficio incidenti -, unitamente ai colleghi della polizia di Stato, sono giunti sul posto, è emersa la sorpresa. Del conducente, appunto, non c’era già più traccia. Non sarà difficile, ovviamente, individuarlo.

Condividi questo articolo su