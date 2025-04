Cambia in via temporanea la viabilità tra viale Oro Nobili e via Torricelli nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 aprile a Terni. Lo stabilisce un’ordinanza dirigenziale.

Ciò in seguito alla richiesta della Bocci Vivai srl onde «consentire lavori di abbattimento alberi ad alto fusto» nelle vie in questione. Nello specifico martedì 29 aprile c’è la chiusura delle corsie sul lato piscina CLT e l’istituzione del doppio senso di marcia su quelle residue. Mercoledì 30 aprile «divieto di circolazione per i pedoni sul

marciapiede lato piscina CLT e il divieto di sosta con rimozione forzosa ambo i lati». Firma il dirigente Federico Nannurelli.