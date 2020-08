Accoglienza donne vittime di violenza: cinque inviti a Terni

Le associazioni Libera…mente Donna, Terni Donne, Arci, Forum donne di Amelia e San Martino. Sono i soggetti del Terzo settore invitati dal Comune di Terni per la procedura riguardante l’affidamento del servizio di accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori nei casi di emergenza/urgenza in strutture dedicate: l’appalto ha un valore massimo di 25 mila euro e riguarda il periodo 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2021.

Nel contempo è stata disposta la proroga tecnica a favore della San Martino – si occupava del servizio dal 1° febbraio – fino al nuovo affidamento. Il servizio di accoglienza è per residenti nel territorio provinciale di Terni che hanno immediata necessità di ospitalità: gli obiettivi sono garantire la protezione e la tutela attraverso interventi di primo soccorso, una reperibilità telefonica h24 e mettere a disposizione operatrici in possesso di un’adeguata formazione sui temi della violenza di genere.

Il servizio



Tra le prestazioni richieste c’è la vigilanza, il soddisfacimento per bisogni quali alloggio, vitto e accompagnamento ai presidi sanitari e in questura, lo svolgimento delle attività quotidiane per la gestione della casa e il raccordo con il servizio sociale e il centro antiviolenza in merito alla valutazione del rischio e alla gestione del periodo di transizione verso una collocazione residenziale. Infine il pagamento delle utenze. L’accoglienza sarà possibile fino ad un massimo di quattro persone in contemporanea in un immobile di proprietà comunale: «Per ogni donna ospite viene elaborata una strategia relativa alla sicurezza. Solitamente, durante la permanenza, bambini/e non potranno frequentare la scuola».