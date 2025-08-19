La squadra Mobile di Terni – diretta dal commissario capo Lorenzo Lucattoni – ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne egiziano per quanto accaduto nella serata di Ferragosto, con l’accoltellamento a danno di un giovane tunisino in largo Ottaviani.

Si tratta del giovane «gravemente indiziato di una rapina aggravata con lesioni personali» nei confronti del tunisino. Al quale durante l’episodio sono stati rubati effetti personali ed un cellulare. Immediato l’intervento delle Volanti nella serata di Ferragosto con contestuale raccolta di testimonianze, compresa quella di un amico del ferito. «Fondamentale anche l’analisi dei profili social, che ha consentito di risalire all’identità del presunto autore», sottolinea la questura.

Il 20enne è stato poi rintracciato anche grazie alla collaborazione della sezione radiomobile dell’Arma dei carabinieri impegnato in un posto di controllo: «Il giovane presunto autore veniva rintracciato a bordo di un’Audi A5 di colore grigio. In quella circostanza, il soggetto ha anche esibito una patente di guida rumena risultata palesemente falsa, che è stata sequestrata».

Ci sono i complimenti del questore Michele Abenante nei confronti di polizia di Stato e Arma: «La rapidità con cui è stato fermato il presunto autore rappresenta un chiaro segnale della costante presenza e della determinazione delle Forze dell’Ordine nel garantire sicurezza e legalità ai cittadini ternani». A chiudere il cerchio il provvedimento Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane) nei confronti del 20enne egiziano, «con particolare riferimento all’accesso e stazionamento nei pressi degli esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento posti in prossimità del luogo dell’aggressione».