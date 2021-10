Terni, accusato di aver tentato di violentare l’ex: assolto 50enne

Era accusato di tutta una serie di reati pesanti – tentata violenza sessuale, atti persecutori, lesioni personali, danneggiamento – collocati in un periodo compreso fra il 2017 e il 2018. Vittima delle condotte, secondo la procura di Terni, l’ex compagna di un 50enne ternano, finito alla sbarra di fronte al tribunale di Terni (gip Barbara Di Giovannantonio). Nei giorni scorsi l’uomo – R.L., 50enne ternano assistito dagli avvocati Lorenzo Filippetti ed Enrico De Luca – è stato assolto con formula piena ‘perché il fatto non sussiste’. In aula – con le modalità del rito abbreviato – l’accusa aveva chiesto una condanna a 2 anni e 3 mesi di reclusione. Nel procedimento non risultavano parti civili costituite.

