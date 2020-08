Terni, acque agitate alla Pallotta: Fillea Cgil attacca

Contratti nazionali trattati come ‘capi d’abbigliamenti’, vale a dire cambiati a piacimento «con l’unico obiettivo di rientrare nei costi di appalto a loro volta sempre più al ribasso». A denunciare la situazione creatasi alla Pallotta srl è la Fillea Cgil, pronta e percorrere le vie legali. Martedì 25 previste le assemblee con i lavoratori.

«Inaccettabile»

La Fillea mette in evidenza un altro aspetto, vale a dire l’aggravante che «a mettere in ‘saldo’ i propri lavoratori non c’è un imprenditore qualsiasi, ma il presidente dell’Ance Umbria, l’associazione dei costruttori edili, nonché della Cassa Edile di Terni, che paradossalmente vuole disapplicare proprio il contratto dell’edilizia ai suoi dipendenti della Pallotta Srl». È Cristiano Costanzi ad entrare nei dettagli: «Consideriamo questa decisione unilaterale dell’azienda del tutto inaccettabile e siamo pronti come Fillea Cgil ad adire alle vie legali, insieme alle nostre strutture nazionali. È evidente infatti che l’attività svolta da questi lavoratori è prettamente edile, come la stessa azienda ha più volte riconosciuto anche in accordi pregressi, e che la scelta è quindi dettata da una mera convenienza economica».

Niente accordo di armonizzazione

A fronte dell’intransigenza aziendale – viene messo in evidenza – «sono risultati vani, dunque, tutti i tentativi, comunque esperiti dalle organizzazioni sindacali, di giungere a soluzioni mediate. Pertanto gli stessi sindacati degli edili dell’Umbria hanno comunicato alle parti, nell’ultimo incontro, l’impossibilità di procedere alla firma di qualsivoglia accordo di armonizzazione, nonché l’assoluta contrarietà rispetto alla decisione aziendale di estendere il Ccnl metalmeccanico alle maestranze oggi inquadrate nel Ccnl Edilizia Industria», indicando semmai la necessità di operare in senso contrario, con l’estensione del Ccnl Edilizia Industria anche a quella parte oggi impropriamente configurata come metalmeccanica.

Le assemblee

«Allo scopo di aggiornare – prosegue Costanzi – i lavoratori edili della Pallotta srl sullo stato dell’arte, come sindacati territoriali di categoria abbiamo chiesto all’azienda la possibilità di svolgere assemblee retribuite sul posto di lavoro. Ma anche questo ci è stato negato, perché per l’azienda il Ccnl edilizia è da ritenersi non più presente a partire dal 1° agosto 2020, con conseguente perdita delle agibilità sindacali ad esso collegate. Poiché riteniamo fondamentale che i lavoratori vengano puntualmente informati di quanto sta accadendo e di quanto le organizzazioni sindacali degli edili sono intenzionate a mettere in campo, Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil dell’Umbria invitano tutti i lavoratori edili della Pallotta Srl (nonché chiunque abbia interesse, naturalmente nel rispetto delle normative Covid) a partecipare alle assemblee che si terranno presso il salone della Cgil di Terni, in vico San Procolo 8, martedì 25 agosto dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 18».