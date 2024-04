Terni: ad ‘Affari Tuoi’ la storia di Malvina, tenacia e tanto amore

Per tre volte ha cercato di raggiungere l’Italia con il gommone, insieme alla mamma e alle due sorelle per ricongiungersi con il papà che viveva già a Terni. Le prime due non c’è riuscita – era una bimba di circa 8 anni – mentre la terza sì. Ed oggi Malvina Dodaj, che vive a Terni insieme al marito Stefano e ai figli Maggie (8 anni) e Christian (17 mesi) è una donna realizzata. Fieramente albanese ma pienamente integrata in Italia – la sua seconda patria – dove lavora come infermiera. La sua bella storia ha raggiunto gli schermi nazionali della Rai, sabato sera, con il gioco dei pacchi nella trasmissione ‘Affari Tuoi’ condotta da Amadeus. Di fronte ad una storia di tenacia, sofferenza ma anche gioia e forza di volontà, il gioco passa un po’ in secondo piano. Alla fine Malvina e Stefano – anche se lui sarebbe andato fino in fondo – sono tornati a casa accettando l’offerta di 40 mila euro del Dottore: nel loro pacco, il numero 4, c’era l’importante cifra di 100 mila euro, ma va bene così. E il pensiero non può che andare ai figli, a cui Malvina e Stefano – che lavora come chef – vogliono assicurare un futuro il più possibile sereno.

