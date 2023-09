Terni: addio a Claudio Ratini, poeta e cantore che ha fatto storia

Si è spento sabato 9 settembre, all’età di 81 anni, Claudio Ratini, una delle voci più limpide e vivaci della poesia vernacolare ternana. Nato a Settimo Vittone Torinese nel 1942, figlio di un carabiniere, Claudio Ratini si trasferì a Terni con la famiglia ancora bambino, nel 1949. Nella Terni del dopoguerra e della ricostruzione si formò la sua vena poetica e la sua visione del mondo intrisa di ironia e di decisa vena popolare, che trovò nelle rime in dialetto il suo modo di esprimersi. Lavoratore alla Fabbrica d’Armi, è stato uno dei fondatori degli Allegri Ternani e per decenni si è affermato come uno dei maggiori cantori del Cantamaggio ternano, vincendone numerose edizioni. La sua vena poetica inesauribile, la sua capacità di narrare storie profonde in pochi versi sorridenti, lo ha portato ad affermarsi in tutta l’Umbria. Gli Allegri Ternani lo ricordano, con l’orgoglio di averlo avuto come uno di loro, e rivolgono un messaggio di profondo cordoglio a tutti i suoi cari.

Condividi questo articolo su