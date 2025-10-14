Un uomo di valori, sensibilità e profonda umanità. Se n’è andato Silvano Ricci, 70 anni, calciatore e allenatore ed anche politico, con esperienze amministrative a San Gemini e Terni nelle vesti di assessore comunale.

Da giocatore, ha vissuto momenti significativi fra i ‘pro’ a Foligno e in diverse altre squadre dilettantistiche, poi da allenatore si è fatto apprezzare in alcune delle società più importanti del territorio, crescendo giovani di valore e intuendone le potenzialità, conquistando anche diversi successi.

Infine da politico, a San Gemini nelle giunte guidate da Mauro Paci ed a Terni, con Di Girolamo sindaco, come assessore ai lavori pubblici e quindi consigliere comunale. L’ultimo saluto è previsto presso la Casa Funeraria Rossi di via dei Gonzaga, a Terni, dove la camera ardente è aperta da martedì mattina con orario 8.30-13 e 15-19.