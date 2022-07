Terni: addio ad Alvaro Falocco, artigiano vero e nella storia cittadina

Un pezzo di storia del commercio, dell’artigianato, del ciclismo e più in generale della città di Terni. Questo è stato Alvaro Falocco, storico fondatore e titolare dell’attività di riparazione/vendita bici e ciclomotori di via Montelibretti, a Terni. L’imprenditore è scomparso sabato mattina all’età di 90 anni e la notizia ha presto fatto il giro della città, tanto era conosciuto Alvaro, come i suoi due figli – Maurizio e Luigi – che guidano l’attività di famiglia. L’intuizione risale al 1957, quando Alvaro Falocco avviò una piccola attività che, spinta dalla passione, dall’intraprendenza e dalla determinazione di chi è sempre stato ‘sul pezzo’, nel giro di pochi anni diventò punto di riferimento per tanti ternani appassionati delle due ruote. Un lavoro che nel tempo – scandito anche dall’apertura del negozio di via Montelibretti nel 1987 – ha visto affiancarsi quello dei due figli. Così, il duro impegno quotidiano ha contributo a creare quel ‘Cicli Falocco’ che è nella memoria di tanti ternani. Che oggi si uniscono al cordoglio, a cui aggiungiamo anche il nostro come redazione di umbriaOn.it.

Riceviamo e pubblichiamo un breve scritto dei figli di Alvaro, Maurizio e Luigi

Ringraziamo di vero cuore la redazione di UmbriaOn per il toccante e inaspettato articolo pubblicato. È vero, nostro padre è stato oltre che pioniere del settore, anche un uomo di grande umanità, di grande fede ciclistica e di grande tenacia lavorativa.