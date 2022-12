Ex arbitro italiano – Can serie A e B – a cavallo tra gli anni ’70 e ’80. Poi a lungo in casa Ternana nel ruolo di team manager e addetto all’arbitro: si è spento a 76 anni Angelo Angelelli, molto conosciuto in città per via delle sue esperienze nel mondo calcistico. Nato a Terni il 12 marzo 1946, aveva ‘fischiato’ per la prima volta nella massima serie nella stagione 1978/1979, in un Spal-Taranto 0-2. Nell’estate 2018 era stato richiamato in società per dare una mano nel nuovo corso delle Fere.

