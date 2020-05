Terni, agenti «zozzoni» Ritenuto non punibile

Nell’ottobre del 2013, quando aveva 18 anni, aveva apostrofato in malo modo («A zozzoni») gli agenti della squadra Volante di Terni che, vedendo un’auto ferma con due ragazze a bordo, in via del Centenario, si erano sincerati che fosse tutto a posto. Il gesto non era sfuggito alla polizia che aveva poi fermato identificato il giovane – ternano e ubriaco – denunciandolo per ingiurie. Giovedì mattina il tribunale di Terni – sentenza di primo grado – ha optato per la ‘particolare tenuità del fatto’ in base all’articolo 131 bis del codice penale, ritenendo il giovane – incensurato e oggi 25enne – non punibile. Respinte le richieste del pubblico ministero e della parte civile. Ovviamente soddisfatti i legali difensori dell’imputato – che in seguito si è poi scusato per il gesto -, gli avvocati Francesco e Federico Mattiangeli.

