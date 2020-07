Terni, ai giardini di San Giovanni arrivano anche le transenne

Il concetto è sempre quello: degrado e illegalità – quella che caratterizza alcune zone sempre più ‘franche’ della città – vanno a braccetto. Lungi dall’associare direttamente determinati fatti gravissimi alla situazione del parco di San Giovanni, certo però che una riflessione va fatta. Perchè i residenti meritano, oltre a condizioni dignitose, spazi ed opportunità, anche un aostegno, una spinta ed un messaggio. Quello arrivato giovedì pomeriggio, purtroppo, non è stato dei più confortanti. I vigili del fuoco, la polizia Locale e la Protezione civile comunale sono intervenuti nella storica area verde per alcuni rami pericolanti e, dopo la messa in sicurezza, sono arrivate le transenne. Parco per buona parte transennato, quindi, ma il resto non è che vada meglio. L’ex bar è uno spazio abbandonato, ma non da chi può accedere liberamente in quell’immondezzaio. Altre parti cadono a pezzi e, certo, pensare anche solo di trascorrere lì mezz’ora – anziani e meno, ragazzi adolescenti e bambini – è già di per sé avvilente, in questo stato.

Condividi questo articolo su