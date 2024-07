Ci sarà anche una rappresentanza ternana ai Fisu world university championships di canottaggio in programma a Rotterdam dal 4 al 7 luglio, sul bacino del Willem-Alexander Baan. L’Italia scenderà in acqua con 7 equipaggi maschili e 7 femminili: tra gli azzurri ci sarà anche il 23enne di Terni Matteo Tonelli, convocato per partecipare al doppio pesi leggeri in compagnia di Nicolò Demiliani.

Condividi questo articolo su