Terni: aiuto gratuito per fare i compiti. In campo la parrocchia di San Francesco

Aiutare gli studenti a fare i compiti. Non tutte le famiglie, per una serie di ragioni, hanno la possibilità di seguire in modo costante i propri figli nelle fasi di studio domestico. Per venire incontro a queste esigenze, la parrocchia di San Francesco di Terni ha pensato di organizzare due appuntamenti gratuiti settimanali nel corso dei quali gli alunni potranno effettuare i loro compiti, con l’aiuto di docenti. L’attività ha preso il via mercoledì 11 ottobre e andrà avanti fino al termine dell’anno scolastico. Si svolge presso l’oratorio Don Bosco di Terni ed è rivolta ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. L’iniziativa fa capo al progetto curato dai Salesiani Cooperatori e si tiene tutti i mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 17.30 presso i locali dell’oratorio. «Si tratta – spiegano dalla parrocchia – di un’attività gratuita che ha come finalità, oltre a quella di offrire un aiuto ai giovani studenti nel loro percorso scolastico, anche quella di dare loro la possibilità di inserirsi in un ambiente educativo con molteplici attività di sport, gioco e di socializzazione secondo quello che è da sempre lo stile salesiano».

Condividi questo articolo su