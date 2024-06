Terni: al ‘Chico Mendes’ c’è il campus inclusivo di Afad

Un campus – dal 17 giugno al 26 luglio presso il ‘Chico Mendes’ di Terni – all’insegna dell’inclusione e della condivisione. E’ quello organizzato dall’associazione Afad, denominato ‘Est…iamo insieme 2024’: «Come ogni anno – spiega l’associazione – cerchiamo di rispondere ai bisogni della famiglie che vivono problemi economici o hanno figli con disabilità». Condotto da personale qualificato, ci sarà «tanto sport grazie alla collaborazione di diverse società sportive Union Basket e San Giovanni Bosco Volley Terni, ma anche natura, laboratori creativi e giochi acquatici e soprattutto la voglia di stare insieme». Sranno circa 150 i bambini/ragazzi coinvolti, di cui circa 50 con disabilità. Le novità di quest’anno saranno «la presenza di un’interprete Lis (linguaggio dei segni) per permettere a tutti di comunicare e la collaborazione avviata con i campus del progetto Aita che vedrà la presenza di due educatrici/psicologhe specializzate nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico. Le stesse – spiega Afad – hanno seguito i corsi di formazione del neuropsichiatra, professor Luigi Mazzone. La presidente di Afad, Delfina Dati, ringrazia «tutti gli amici che ci sostengono attraverso donazioni e iniziative perché è solo grazie a loro se ogni anno riusciamo a mettere in campo progetti così importanti per le famiglie». Per informazioni e prenotazioni, 0744.279663.

Condividi questo articolo su