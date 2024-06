Terni: al ‘Don Bosco’ applausi in serie per i ‘Menecmi’ di Plauto

Successo a tutto tondo per la compagnia che ha debuttato sabato sera presso l’auditorium ‘Don Bosco’ di Terni, in scena con i ‘Menecmi’ di Plauto. Una rivisitazione del tutto inaspettata dell’opera ha entusiasmato il pubblico con risate, attese e scroscio di applausi. Colorato e vasto l’insieme di attori che hanno dato vita all’opera iniziando da Paolo dimarco Brunelli nei panni di un servo ‘nobile’, Rosanita Gargiulo moglie astuta, Pieralberto Finali nel servo dal cuore grande, Veronica Fantato madre saggia ma schietta, Elena Fantato amante seducente e aggraziata, Giulia Bulletta giovane attrice di cinema e teatro nei panni dell’eccentrica serva Cilindra ed infine Alessio Brizi e Riccardo Lucci hanno reso la caratterizzazione dei Menecmi davvero unica. Lo spettacolo è stato diretto dalla regista Barbara Cinaglia, già nota per altre rappresentazioni teatrali.

