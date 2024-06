Terni: al ‘Donatelli’ il processo lo fanno gli studenti

Un vero e proprio processo, per reati anche gravi – rissa e omicidio – con tanto di giudice, accusa, difese e parti civili. È quello ‘messo in scena’ al liceo scientifico ‘Donatelli’ di Terni lo scorso 31 maggio, a conclusione del progetto realizzato con gli studenti dalla Camera Penale di Terni, nell’ambito del protocollo sottoscritto dalle Camere Penali italiane con il Miur. Obiettivo è fornire ai giovani le informazioni corrette sul ‘mondo della giustizia’, sulle funzioni che ciascuna parte esercita e sui diritti di ogni cittadino, a partire da quello di difendersi e rappresentare la propria posizione. Cinque le classi coinvolte che, guidate dagli avvocati Massimo Oreste Finotto ed Elisa Esposito, hanno approfondito il tema dei reati commessi attraverso i mezzi informatici, per poi – come ultimo step – simulare un processo vero e proprio. Nell’aula magna del ‘Donatelli’ i ragazzi delle classi 3°BS, 3°CS, 4°A e 4°AS sono stati protagonisti di un’udienza che, oltre all’avvocato Finotto, ha visto la presenza degli avvocati Mattia Contessa e Lorenzo Capponi della Camera Penale di Terni. Con tanto di toga, gli studenti nei ruoli di presidente della Corte d’assise, procuratore, avvocati degli imputati e delle parti civili hanno dibattuto per giungere ad una sentenza: un’esperienza concreta ed educativa che ha pienamente centrato i propri obiettivi.

Condividi questo articolo su