Terni: al via le riprese del film su San Valentino. Nel cast Frassica (sabato in città) e tanti nomi noti

Un film incentrato sull’amore e su San Valentino, girato in parte a Terni, con nel cast attori come Nino Frassica, Rocco Papaleo, Giulio Scarpati, Kabir Bedi, Ninni Bruschetta, Leo Gullotta, Pamela Villoresi, Peppe Servillo, Eugenio Bennato. Proprio il popolare Frassica – dal 20 gennaio di nuovo a Spoleto per la seconda tranche di riprese di Don Matteo 14 – sabato pomeriggio è stato a Terni (a riportarlo è il quotidiano ‘Il Corriere dell’Umbria‘ con un articolo di Maria Luce Schillaci) per girare alcune prime scene della pellicola prodotta da Mediterranea Production. Nino Frassica è stato in centro – tanti autografi e selfie con i fan – ma anche a palazzo Montani Leoni e nella basilica del santo patrono di Terni e degli innamorati. E ci tornerà, così come parte del cast, senz’altro: nel film interpreta don Luigi, il parroco del quartiere di San Valentino, e grazie ai suoi consigli l’amore miracoloso vincerà ancora una volta, come ai tempi di San Valentino (interpretato da Giulio Scarpati). La storia, con le riprese che dovrebbero concludersi la prossima è stata, è basata su un parallelismo fra due epoche e due coppie segnate da differenze anche religiose apparentemente incolmabili, ma che alla fine verranno superate. Uno degli auspici è che la pellicola, dal titolo provvisorio ‘Valentine in Love’, inneschi quell’opera di promozione del territorio che troppo spesso è mancata nel tempo, tale ad associare anche fuori dai confini regionali e nazionali il nome di Terni a quello di un santo universale come San Valentino.

Condividi questo articolo su