Terni: al via una nuova realtà sportiva. Nasce Calisthenics universe

Pubbliredazionale

Nel cuore della città di Terni nasce una nuova realtà per gli amanti dello sport: Calisthenics universe. Una palestra che non è solo un luogo per allenarsi, ma un rifugio per coloro che cercano una nuova prospettiva sull’allenamento, grazie alla visione innovativa di due amici, Michele Illuminati e Luca Scimiterna. Calisthenics universe & personal lab è un’esperienza completamente nuova che unisce il meglio di due mondi: il personal training tradizionale e il calisthenics, un’arte di allenamento che sfrutta il peso corporeo per costruire forza, flessibilità e agilità.

Michele e Luca sono amici da molti anni. Fin da subito hanno condiviso la stessa passione e visione: creare un ambiente dove le persone potessero superare i propri limiti fisici e raggiungere i propri obiettivi di fitness in modo divertente e stimolante. Con questo obiettivo in mente, hanno unito le loro competenze e le loro passioni per dare vita a calisthenics universe. Il risultato è una palestra unica nel suo genere, dove i clienti possono scegliere tra una vasta gamma di programmi di allenamento personalizzati che combinano l’approccio scientifico del personal training con l’innovazione e la creatività del calisthenics.

L’attività sportiva è per persone di tutte le età e livelli di fitness, impegnate in allenamenti dinamici e coinvolgenti. Il personal trainer Luca fornisce programmi e lezioni individuali basati sugli obiettivi e sulle esigenze specifiche di ciascun cliente, mentre Michele guida lezioni di calisthenics che mettono alla prova la forza, l’equilibrio e la coordinazione, in spazi appositamente progettati per favorire la libertà di movimento e la creatività nell’allenamento.

Ciò che rende il progetto unico sono le sue strutture dedicate progettate per massimizzare l’esperienza di allenamento di ogni individuo. La palestra offre una vasta gamma di attrezzature di alta qualità, dalle tradizionali macchine per il sollevamento pesi alle strutture dedicate per il calisthenics, che consentono ai membri di sperimentare una varietà di allenamenti stimolanti ed efficaci.

L’open day di Calisthenics universe è in programma per sabato 10 febbraio presso la palestra di via Luigi Corradi 18, a Terni. Sarà un’occasione per esplorare le strutture, divertirsi in compagnia, incontrare Michele e Luca e assistere a dimostrazioni speciali progettate per mostrare il meglio di ciò che Calisthenics universe può offrire. È un’opportunità da non perdere per coloro che sono alla ricerca di un nuovo modo di avvicinarsi al fitness e alla salute.