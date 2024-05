Terni, al via ‘Wine love weekend’: «Viaggio tra le eccellenze vinicole»

«Comunicare il mondo del vino in maniera innovativa». E’ iniziato venerdì sera a Terni ‘Wine love weekend’: un fine settimana con 40 cantine, 11 villaggi tematici, degustazioni, spettacoli e musica. Nei vari stand chef stellati e giovani si confronteranno realizzando piatti in grado di valorizzare prodotti dei territori e della tradizione, e poi ancora spazio anche alla grande pasticceria partenopea che incontrerà la pasticceria umbra in un confronto fatto di dolci delizie delle due regioni. Molti gli eventi tra vino e cultura con gli appuntamenti dell’Enoteca letteraria: degustazione di vino abbinati alla gastronomia e molto altro ancora.

