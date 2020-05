Terni, ‘alimentano’ la solita discarica di piazzale Bosco: beccati

Sono stati sorpresi nella tarda serata di giovedì a Terni, all’angolo fra piazzale Bosco e via Lombardia – punto noto per essere, periodicamente, una discarica a cielo aperto -, ad abbandonare sacchi ricolmi di rifiuti domestici, in particolare lattine e bottiglie di vetro. Per questo due cittadini extracomunitari sono stati sanzionati dalla polizia Locale di Terni – nucleo di vigilanza ambientale – e, in quanto privi di documenti, accompagnati in questura. Dagli accertamenti, uno dei due è risultato anche privo del permesso di soggiorno. «Il nostro obiettivo – sottolinea l’assessore alla polizia Locale, Giovanna Scarcia – è continuare a lavorare per il rispetto delle regole, per una città più dignitosa e per questo rivolgiamo un nuovo appello a tutti i cittadini perché adottino comportamenti adeguati per il bene della comunità nella quale ognuno di noi vive e nei confronti della quale ciascuno ha diritti e doveri».

