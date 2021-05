Era sottoposta agli arresti domiciliari a Terni ma ha pensato bene di ‘evadere’ nuovamente – dopo analoghi episodi avvenuti il 26 aprile e il 12 maggio scorsi – e lasciare la propria abitazione. Giovedì però la giovane, M.Y. di 22 anni, è stata arrestata dai carabinieri del comando stazione di Terni. Ora si trova nel carcere di Perugia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La giovane è nota alle forze dell’ordine per diversi reati compiuti in passato.

Condividi questo articolo su