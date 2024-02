Terni, all’orizzonte c’è un nuovo questore: Luigi Mangino

Cambio della guardia all’orizzonte per la questura di Terni: dal prossimo giugno Luigi Mangino – 57 anni – sarà il nuovo questore e prenderà il posto di Bruno Failla, al vertice degli uffici di via Antiochia dal 1° marzo 2021. Mangino, originario di Roma, è laureato in giurisprudenza ed è entrato in polizia nel 1986. Attualmente in forza alla questura di Roma come dirigente del commissariato sezionale di Prati, nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi di spicco: a Terni il suo ‘esordio’ da questore.

