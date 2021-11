Terni, alunni ‘confinati’ da settimane per una finestra rotta

L’inizio del disagio risale a diverse settimane or sono, quello vissuto dai bambini di una classe seconda della scuola elementare ‘Marco Di Sarra’ di vocabolo Trevi, a Terni. Da quando nella loro classe si sono rotte le ‘cerniere’ di una porta che consente di accedere agli spazi esterni del plesso, sono stati trasferiti in una struttura in legno adiacente la scuola. Con tutti i disagi che ne conseguono e che i genitori lamentano: spazi stretti e distanze non sempre rispettate, microclima non proprio piacevole, bambini che sono costretti ad uscire all’esterno – con qualsiasi condizione meteo – sia per andare al bagno che per muoversi negli orari di ingresso e uscita. Insomma: una situazione che con il passare dei giorni, denunciano i genitori, si è fatta sempre meno sostenibile, con la complicità delle temperature in calo, e che potrebbe essere risolta semplicemente con delle nuove ‘cerniere’ che tardano però ad arrivare. Da qui la richiesta/appello a fare presto, perché un disagio temporaneo non si trasformi nella normalità. All’orizzonte, se la situazione non dovesse cambiare, c’è anche una possibile iniziativa di protesta.

