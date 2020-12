Terni, ambulanza che trasporta bimba finisce contro un’auto

Sirena accesa, stavano trasportando una bambina in ospedale con l’ambulanza quando, all’altezza dell’incrocio fra via Menotti Serrati e via Filippo Turati, a Terni, sono finiti contro un’autovettura. Fortunatamente nessuno si è fatto male, in primis la piccola a bordo del mezzo di soccorso, ma lo spavento è stato tanto. Il fatto è accaduto nella prima serata di mercoledì. L’ambulanza del 118, dopo una prima valutazione della situazione, ha ripreso la sua corsa verso l’ospedale mentre sul posto è intervenuta la polizia Locale di Terni per i rilievi del caso, volti a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Alla fine i coinvolti hanno semplificato il lavoro degli agenti, sottoscrivendo il Cid.

