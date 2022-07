Terni, intitolazioni ‘musicali’: giardini Dalla a Collescipoli. Critiche bipartisan

Terni e le intitolazioni musicali, si prosegue. Questa volta si esce dal centro città e dall’area nord, mirino su una delle frazioni: c’è il via libera – l’atto era all’ordine del giorno della giunta di mercoledì mattina – per i giardini pubblici Lucio Dalla a Collescipoli. Riguarda l’area verde compresa tra viale Quinto Granati e via delle Mura Castellane, a pochi passi da uno degli ingressi per il borgo: immediate polemiche per lo stato dell’arte e la necessità di metterci mano per bene. Previste intitolazioni anche ad Eugenia Ravasco per un parcheggio a borgo Rivo e don Luigi Giussani per il parco vicino all’Hospice tra viale Trento e strada delle Grazie.

«A COLLESCIPOLI SITUAZIONE FUORI CONTROLLO, NON SI MANDI IN MALORA TUTTO»

Dubbi immediati e critiche: «Che senso ha?»

Subito polemiche – in campo anche Giuseppe Rogari dell’associazione L’Astrolabio, già molto critico di recente per le condizioni di Collescipoli al netto delle sistemazioni delle strade – sul tema: «Magari mi sfuggono, forse per mia ignoranza, i legami dello storico borgo di Collescipoli – le parole del consigliere comunale Michele Rossi – con l’artista bolognese che dovrebbero essere alla base di qualsiasi attribuzione toponomastica. Da sempre sono un fautore dell’ uso corretto della toponomastica ed ho più volte sottolineato gli errori e le forzature del passato. Penso che nel merito una scelta come questa appare avere poco senso e sembra piuttosto calata dall’alto, tanto da far discutere gli abitanti del borgo che in passato, mi risulta, abbiano proposto intitolazioni a personaggi più attinenti e con compravati legami con il luogo. Inoltre si tratta di una scelta intempestiva in un momento in cui da molti si leva quella richiesta di maggiore attenzione che per bellezza, storia e cultura quel luogo indubbiamente merita e che non si misura con una tale intitolazione».

«In completo abbandono»

Anche sponda minoranza si entra in tackle: «L’intitolazione a Lucio Dalla – il commento di Francesco Filipponi, capogruppo Pd – sarebbe assolutamente condivisibile, se non fosse che l’area verde scelta risulta in completo stato di abbandono. Riteniamo assolutamente pertinenti le osservazioni mosse dalle associazioni che operano nel borgo, in merito a questa scelta in particolare l’astrolabio. Inoltre l’amministrazione avrebbe dovuto occuparsi in questi oltre 4 anni delle manutenzioni necessarie, non solo nelle aree verdi di Collescipoli, ma anche per il patrimonio storico comunale, viste le notizie di danni agli edifici storici, sui quali le precedenti amministrazioni avevano investito in concordanza con i cittadini ingenti risorse».