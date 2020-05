Terni, ancora veleno in strada per colpire gli animali

Ancora un episodio di avvelenamento di animali nella città di Terni. A denunciarlo è l’Enpa locale che, attraverso Facebook, racconta quanto accaduto domenica mattina in via Rapidarsi. «È successo ancora – scrive Enpa Terni -. In questi giorni dove gli spostamenti delle persone civili sono limitati, qualche balordo gira liberamente cercando di seminare dolore come se non fosse sufficiente quello che stiamo vivendo. Questa volta la prontezza del proprietario del cane che gira portandosi dietro il sale ha avuto la meglio: ha fatto vomitare il cane e lo ha salvato. Purtroppo non va sempre così. La zona alla quale ci riferiamo è via Rapisardi nei paraggi dello stadio. Guardate bene noi non abbiamo rinvenuto altro ma mantenete desta l’attenzione».

