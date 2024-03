Terni, anno magico anche per il CLT: promozione in B nel calcio a 5

Non solo Futsal Ternana. A festeggiare la promozione è anche un’altra squadra di Terni del calcio a 5: il CLT batte il Montegabbione e conquista il salto in serie B nazionale. Un traguardo raggiunto grazie ad un cammino da 19 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta in campionato. Con tanto di miglior difesa e secondo attacco più prolifico.

La gioia

«Un’esperienza bellissima. Dopo sei anni – il commento di Bonelli – alla Ternana Futsal come vice allenatore questo era il mio esordio da allenatore capo, subito su una panchina importante, storica e con aspettative alte. Innanzitutto, voglio ringraziare Arvedi Ast e tutto il CLT per l’opportunità e per avermi fatto vivere questa esperienza in un posto che racconta di sport, di ogni sport quotidianamente, dove l’inclusione, l’unione, l’avviamento allo sport, l’agonistica e l’amatoriale vivono quotidianamente a braccetto uno con l’altro veicolando un messaggio sulla salute fisica e mentale e sul valore sociale che lo sport ricopre, che inizia in adolescenza e non termina mai. Abbiamo fatto un grande campionato, questo è innegabile: le scelte compiute in estate insieme allo staff sul roster ci hanno dato ragione, non era semplice né scontato amalgamare un gruppo completamente nuovo e che proveniva da diverse realtà. Voglio ringraziare tutti i miei collaboratori tecnici, dal vice Riccardo Bussetti insperabile amico, ai preparatori dei portieri Tommaso Proietti ed Alessandro Urbani per finire con Matteo Paolocci il preparatore fisico di questa squadra. Grazie a tutte le figure del CLT che ci hanno aiutato e non ci hanno fatto mancare nulla, dal presidente Giovanni Scordo che ieri è venuto a congratularsi di persona con noi, al segretario Maurizio Felicini, Roberto Flavioni responsabile di sezione, Nicola Ugolini responsabile tecnico del calcio a 5, Alberto Galluzzi e Alessio Ciprietti, l’ingegner Guglielmo Stella ed al magazziniere Antonio Fogliano che tutto l’anno ci ha seguiti incitandoci e preparandoci tutto il necessario. Una grande famiglia».

I trionfatori

La squadra vincitrice del campionato è composta da Emiliano Bonelli, Matteo Mingioni, Francesco Menicocci, Nicolò Carboni, Federico Pernazza, Alessandro Piantoni, Valerio Timpano, Kim Tirana, Ancelo Skendo, Lorenzo Belfiore, Andrea Cossu, Simone Capotosti, Michele Gentili, Mirko Martini, Saverio Picotti, Simone Galletti, Leonardo Pagnanelli, Lorenzo Monaldi, Andrei Iurache, Danny Gabriella, Matteo Saltimbanco e Augusto Introppico.