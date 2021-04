Tragica scoperta nella tarda mattinata di venerdì all’interno di un’abitazione in viale della Stazione, a Terni, dove è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 73anni, lì residente. Sul posto si sono portati i carabinieri del comando stazione di Terni per gli accertamenti del caso, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana, avvenuto per cause naturali.

