Terni: AP revoca Raffaello Federighi dal ruolo di coordinatore provinciale

Raffaello Federighi revocato dal ruolo di coordinatore per la provincia di Terni di Alternativa Popolare. A comunicarlo con una breve nota è lo stesso partito con firma del coordinatore regionale e vicesindaco del Comune Riccardo Corridore.

«Con la presente, in accordo con il presidente del partito Paolo Alli e su indicazione del segretario nazionale Stefano Bandecchi, sono a revocare dal ruolo di coordinatore per la Provincia di Terni il Dr. Raffaello Federighi». Il consigliere aveva sostituito nel ruolo Lorenzo Filippetti, dimessosi lo scorso febbraio. Ora altro giro. Nei giorni scorsi c’erano state tensioni interne in merito alla nuova farmacia in via dei Gonzaga. Vedremo le conseguenze.