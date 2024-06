Terni, nuova farmacia in via dei Gonzaga: via libera in commissione

di S.F.

Nuova farmacia in via dei Gonzaga 30 a Terni, c’è il via libera in I commissione con cinque voti favorevoli, due contrari ed un astenuto. L’appuntamento c’è stato nella mattinata di giovedì ed ora è previsto il passaggio in consiglio comunale: in ballo, come spiegato due settimane fa, c’è il riconoscimento dell’interesse pubblico e dell’essenzialità del servizio per concedere la deroga urbanistica rispetto al Prg per il parametro d’uso.

A spiegare in breve la situazione ci ha pensato l’assessore all’urbanistica Marco Iapadre, accompagnato nella circostanza dal dirigente Claudio Bedini. Tutto liscio, nessuna dichiarazione di voto né tantomeno interventi sul tema. Ciò è accaduto dopo un doppio passaggio interno in AP: il primo, a ridosso dell’avvio della commissione, ha coinvolto anche il vicesindaco Riccardo Corridore. Il secondo – su input del consigliere Federica Mengaroni – grazie ad una sospensione di oltre quindici minuti chiesta dalla maggioranza. Evidentemente c’era qualcosa da chiarire: la sensazione è che sul tema ci sia un po’ di tensione. In ogni caso è poi arrivato il voto compatto per il semaforo verde.