Incidente viale Brin Terni, l’appello: «Aiutateci»

«Vogliamo capire bene cosa sia successo. Se c’è qualcuno che è giunto immediatamente sul posto, prima dell’arrivo dei soccorsi, si faccia avanti». L’appello è della nipote di V.M., la 79enne ternana – purtroppo le sue condizioni sono ancora gravissime, è in coma nel reparto di rianimazione del ‘Santa Maria’ con diverse fratture e lesioni interne – investita giovedì mattina in viale Benedetto Brin da una Jeep Grand Cherokee condotta da una 48enne: la famiglia vuol capire bene i particolari del sinistro – la dinamica è chiara – e per questo lancia un messaggio. «Magari qualcuno ha scattato foto o fatto video che possono tornare utili. Inoltre sembra che qualcuno l’abbia tirata fuori da sotto l’autovettura subito dopo l’incidente, salvandole la vita. Se così fosse ringraziamo chi è stato. Ma ancora abbiamo bisogno di voi. Cerchiamo dunque chi è accorso sul luogo dell’impatto». Giovedì sono intervenuti degli agenti della polizia Locale ed i vigili del fuoco: «Lo dobbiamo a questa signora che nonostante tutto sta lottando come una leonessa per restare aggrappata alla vita e ai suoi affetti più cari». Per rispondere è possibile contattare il 333 4456296.

Condividi questo articolo su