Terni, area Maratta: maxi concessione per oltre 38.000 mq

di S.F.

Un avviso pubblico per una maxi concessione complessiva che riguarda una superficie di 38.679 metri quadrati legati a quattordici lotti dell’area industriale di Maratta, in via Arnaldo Maria Angelini a Terni. A far scattare l’iter è Sviluppumbria per conto della Regione, proprietaria dei terreni in questione.

Lunga durata

La Regione punta ad una concessione per una durata di 35 anni. Lo scopo? «Perseguimento di obiettivi di interesse regionale relativi allo sviluppo di aree del territorio colpite da crisi diffusa delle attività produttive». L’area si trova tra Maratta Bassa e la linea ferroviaria Orte-Falconara, con accesso da via Luigi Casale e una viabilità ad anello già esistente per l’ingresso nei singoli lotti. Si va da un minimo di 1.254 metri quadrati ad un massimo di 4.295 per, come detto, una superficie totale che sfiora i 40 mila.

I canoni

I canoni annui di concessione variano invece da un minimo di 2.238 euro ad un massimo di 7.666, più altre centinaia di euro riguardanti le opere di urbanizzazione primaria. La prima scadenza tecnica per la presentazione delle istanze è stata fissata per le 12 del 4 novembre: aggiudicazione in favore di chi avrà presentato la miglior offerta in aumento rispetto al prezzo base.