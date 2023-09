Terni: Arma in festa per i 100 anni dell’Anc. Messa, premiazioni e un grande concerto

LE FOTO

Sabato 23 settembre, a Terni, si è svolto il raduno per i 100 anni dalla costituzione della locale sezione dell’Associazione nazionale carabinieri, intitolata al brigadiere Giuseppe Ugolini, medaglia d’oro al valore militare. Di mattina, all’interno della cattedrale di Terni si è tenuta la messa officiata dal vescovo Francesco Antonio Soddu, alla presenza delle autorità civili e militari. Al termine sono stati consegnati i riconoscimenti ai militari dell’Arma che si sono distinti in attività di servizio e solidarietà. I premiati sono: l’appuntato scelto qualifica speciale Andrea Calzola e il carabiniere scelto Ugo Ascione (Compagnia di Terni, già destinatari di altri impotanti riconoscimenti in passato); il maresciallo capo Giorgio Gubbiotti, l’appuntato scelto qualifica speciale Sergio Bellachioma e l’appuntato scelto Massimiliano Giusti (Gruppo carabinieri forestali di Terni). Nel pomeriggio, presso il teatro Secci, si è tenuto il concerto della banda dell’Arma dei carabinieri. La realizzazione dell’intero evento è stata possibile anche grazie al contributo della Fondazione Carit e alla collaborazione speciale di due soci Anc, Chiara Sofferenti e Valentino Conti.