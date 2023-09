Terni, Arpa valorizza la sede: 5 mila euro per un dipinto sulla cascata delle Marmore

di S.F.

L’acquisto a quattro cifre è curioso e riguarda la sede di Arpa Umbria a Terni, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Di mezzo c’è la cascata delle Marmore e la volontà di valorizzare artisticamente gli spazi.

GIUGNO 2023, L’INAUGURAZIONE DELLA SEDE

Di cosa si tratta? In sostanza il direttore generale Luca Proietti ha firmato lunedì una determina per l’ok al dipinto decorativo ‘Cascata delle marmore’. «Il progetto per la riorganizzazione dei locali della sede di Terni prevede la valorizzazione artistica degli edifici anche attraverso l’acquisto di opere scultoree, dipinti, pannelli. Visto l’alto valore che le cascate delle Marmore e il parco naturale rivestono per la Regione Umbria si è ritenuto soggetto immancabile per decorare la sede di Arpa a Terni». Se ne è occupato il dottor Massimiliano Poggioni di Perugia.