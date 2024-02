Terni, arriva il catasto dei passi carrabili. Con verifica di tutte le posizioni

di S.F.

La redazione di un regolamento per la gestione amministrativa dei passi carrabili. Con proposta di delibera di consiglio comunale e conseguente approvazione indicata per settembre 2024: è uno degli obiettivi di struttura indicati nel nuovo Piao – Piano integrato di attività e organizzazione – del Comune di Terni a carico della direzione mobilità/protezione civile. Motivo? Una sorta di check generale.

La verifica

Il tema è già contenuto nel documento unico di programmazione e ora viene declinato nell’ulteriore atto di palazzo Spada che fa capo al dirigente Claudio Bedini. Un argomento che in passato, in più circostanze, ha creato non pochi grattacapi tra richieste dei cittadini e varie problematiche. Nel Piao si legge che ci sarà la «predisposizione del catasto dei passi carrabili al fine della verifica delle posizioni esistenti e della eventuale regolarizzazione/eliminazione di quelle non rispondenti alla normativa vigente». Previsione di completamento tra sette mesi. Vedremo.