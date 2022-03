Sport a Terni, arriva Panoramic padel: via libera per nuovo polo a Colle dell’Oro

di S.F.

Quattro campi da padel – tre su un livello, il quarto più elevato – con spogliatoi, reception, locali tecnici e un piccolo cocktail bar. Tutto ciò in strada di Palmetta, a colle dell’Oro: dopo oltre sei mesi c’è l’ok dalla conferenza di servizi per la nascita di un nuovo polo sportivo a Terni. Un ‘faticoso’ sì arriva in seguito all’iter avviato lo scorso agosto e che ha coinvolto anche gli uffici regionali e la soprintendenza considerando il vincolo paesaggistico. Nei prossimi giorni è prevista la cantierizzazione dell’area.

AGOSTO 2021, PARTE L’ITER

Il via libera

La fase di valutazione è andata avanti per più di sei mesi perché di mezzo ci sono state interruzioni ed integrazioni. Poi nelle ultime ore il semaforo verde della conferenza di servizi decisoria per la realizzazione dell’impianto con i campi da padel (circa 800 metri quadrati di superficie complessiva) ed il bar: l’area era già destinata ad attrezzature sportive e per il tempo libero. Del progetto se ne è occupato l’architetto Alessandro Cavalletti. Il Comune per la monetizzazione (siamo nell’ambito degli standard urbanistici) incasserà una cifra di circa 44 mila euro.

Iniziativa di under 30

I soci che gestiranno l’attività della Panoramic padel sono tutti under 30. Pagamento degli oneri concessori e via con la costruzione dell’impianto sportivo. A capo c’è il 26enne Luigi Bartolucci: «Ci sarà anche un corner shop per la vendita di abbigliamento sportivo, sopra il bar panoramico. Abbiamo cercato – spiega in merito al progetto – di utilizzare materiali sostenibili». C’è spazio anche per qualche assunzione: «In amministrazione per la parte sportiva abbiamo già individuato due ragazzi, mentre per il bar ci sono accordi con un ‘manager’ di sala. L’obiettivo è offrire qualcosa di diverso tenendo in considerazione qui siamo in mezzo al verde. Inaugurazione? Speriamo per l’estate». Scommessa lanciata.