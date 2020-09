Terni, Artaserse fra guantoni e pennelli: la vita di un uomo libero

Servizio di Francesca Torricelli

Scritto, girato e diretto da due artisti visivi ternani, Cristiano Carotti e Desi Derio, venerdì sera all’anfiteatro romano di Terni è stato proiettato il film ‘Artaserse’ che racconta la storia di Artaserse Conti, operaio della ThyssenKrupp in pensione, pugile, allenatore e pittore.

La pellicola

«Abbiamo chiamato il nostro eroe e i suoi amici a recitare la loro stessa vita in una favola grottesca che vede Artaserse impegnato in un futuribile incontro-scontro con il mondo dell’arte». Un western di periferia immerso nello scenario di una Terni industriale in decadenza, la boxe e la pittura che danzano a braccetto la comune quadriglia tra vita e morte. La colonna sonora è di Alessandro Deflorio con la collaborazione degli Afterhours.