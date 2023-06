Terni: assemblea dei soci per la coop Actl. Corsi confermato al vertice. ‘Ok’ al bilancio

Si è svolta lunedì, presso la residenza protetta Collerolletta, l’assemblea dei soci della cooperativa Actl. «Un momento importante – spiega una nota della cooperativa sociale – che si è svolto in un clima sereno e di condivisione, con la partecipazione di oltre 250 soci lavoratori e che ha visto all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche dirigenziali». L’assemblea ha visto la partecipazione delle figure apicali di Confcooperative – il presidente di Carlo di Somma e il direttore Lorenzo Mariani – che hanno approfondito i temi legati alla cooperazione e ai servizi dedicati alle cooperative e ai soci. «Dopo aver fatto il punto sullo stato economico di Actl e sugli investimenti volti a consolidare sempre di più la stabilità della cooperativa in ottica futura – prosegue la nota -, il bilancio è stato approvato dai soci lavoratori all’unanimità, così come si è proceduto speditamente per il rinnovo del gruppo dirigenziale per il triennio 2023-2026». Sono stati riconfermati il presidente Sandro Corsi, la vicepresidente Franca Belli e tutto lo staff già impegnato nell’ultimo triennio – Adalgisa Dante, Stefano Notari, Loredana Scriccia, Mauro Nannini, Fausto Forgia, Barbara Bizzarri – con l’ingresso di Sabrina Diamanti che ha preso il posto di Francesco Jemma ora in pensione. «Nel ringraziare per la rinnovata fiducia – afferma il presidente Sandro Corsi – voglio sottolineare come Actl si riconfermi come una delle realtà cooperativistiche più importanti nella regione e ciò, in questi oltre 40 anni, grazie ad impegno, dedizione ed imprenditorialità di soci ed amministratori».

