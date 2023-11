Terni, assunzioni al ‘Santa Maria’: «Stiamo facendo il massimo»

«L’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni sta portando avanti tutte le procedure possibili sul fronte del personale». A fare il punto è il direttore generale Andrea Casciari, analizzando i dati ufficiali relativi al 2023, fino al 1° novembre.

I numeri

«Lle assunzioni – illustra Casciari – in totale sono state 61, di cui 46 a tempo indeterminato e 15 a tempo determinato. Hanno riguardato il comparto dei medici (9 a tempo indeterminato e 6 a tempo determinato), i fisici (1 a tempo determinato), i dirigenti di professioni sanitarie (1 a tempo determinato), gli infermieri (18 a tempo indeterminato), le ostetriche (2 a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato), i tecnici di radiologia (1 a tempo indeterminato, 3 a tempo determinato), i tecnici di laboratorio biomedico (1 a tempo determinato), gli operatori socio sanitari (13 a tempo indeterminato), assistenti religiosi (1 a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato), assistenti amministrativi (1 a tempo indeterminato), collaboratori amministrativi (1 a tempo indeterminato), autisti per ambulanza (1 a tempo determinato). In totale le procedure nel 2023 sono state: 33 per la dirigenza medica, 1 per la dirigenza medica di struttura complessa (anestesia e rianimazione), 4 per il personale tecnico amministrativo, 5 per il comparto. Di tali procedure, 15 sono stati espletate nel 2023, 20 in corso di espletamento, tra cui quella per i primari di anestesia, radiologia e farmacia».

Le difficoltà di reperimento

L’azienda – osserva il direttore generale del ‘Santa Maria’ – «sta facendo tutto quanto è nelle proprie possibilità per il reperimento del personale, il tutto ovviamente all’interno di un quadro assunzionale definito dalla Regione, che rientra nel programma sanitario definito dalla collaborazione con gli altri enti sanitari del territorio umbro. In questo contesto – conclude Andrea Casciari – la difficoltà di reperimento di personale in alcuni settori da parte delle aziende ospedaliere è un fatto che riguarda tutto il comparto nazionale, con cui ovviamente anche il ‘Santa Maria’ è costretto a fare i conti».