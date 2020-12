Terni, assunzioni ‘civili’ al Pmal: passo avanti

Domenica pomeriggio è stato approvato, in commissione bilancio alla Camera, l’emendamento presentato dal vice segretario del Pd Andrea Orlando che autorizza l’assunzione di un contingente di 431 unità di personale civile finalizzate ad assicurare la funzionalità e la continuità dell’efficienza dell’area produttiva industriale del ministero della Difesa e in particolare di arsenali, poli di mantenimento, stabilimenti e centri tecnici militari a carattere industriale dipendenti dalle forze armate, quali strutture strategiche di supporto al mantenimento in efficienza di mezzi ed equipaggiamenti delle forze armate e dunque direttamente strumentali alla complessiva funzionalità dello strumento militare.

«Ora l’approvazione in parlamento»

«L’emendamento Orlando alla legge di bilancio – afferma il consigliere comunale ternano del Pd, Francesco Filipponi – per il nostro territorio porterà assunzioni di civili al Pmal. Il testo approvato in commissione raccoglie la forte sollecitazione che i sindacati hanno rivolto alla città durante gli ultimi anni, raccolte fin dal primo momento dal gruppo consiliare del Pd a Terni. Finalmente dopo tanto tempo potranno riprendere le assunzioni di civili se il voto venisse confermato in aula. Ci auguriamo che l’emendamento sostenuto anche dal ministro della Difesa che ha fatto visita al Polo lo scorso anno, possa essere ora approvato anche dalla Camera dei deputati».