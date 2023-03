Terni, asta deserta per l’area ex Fiamma

di S.F.

L’esito più scontato. D’altronde è difficile vedere procedure del genere andare a buon fine al primo tentativo: non si è presentato nessuno all’asta per la vendita dell’edificio – dieci piani – da 3 mila metri quadrati commerciali tra via Galvani e via Leonardo Da Vinci, nell’area dell’ex cinema Fiamma. Il prezzo base era fissato a quota 2,5 milioni di euro mentre l’offerta minima era da 1,9 milioni. Evidentemente – semmai ci fosse qualcuno che si è fatto un paio di conti per capire se c’è convenienza a queste cifre – è stato ritenuto troppo alto per il momento. Se ne parlerà più avanti con il nuovo iter. A seguire la vicenda è la professionista delegata alla vendita, l’avvocato Rossana Loffredo.