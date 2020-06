Terni, atti vandalici in centro: conta dei danni

Una domenica mattina trascorsa, per il Comune ed anche per qualche privato cittadino, a fare la conta dei danni dopo alcuni atti vandalici compiuti da anonimi nella notte fra sabato e domenica a Terni. Nel mirino il parco della Passeggiata, con cestini divelti, sedie rovesciate e bottiglie rotte, ed anche alcune strade limitrofe a via Cavour. Elementi che fanno il paio con la sporcizia ed i rifiuti che, come ogni domenica mattina, fanno brutta mostra di sé in diverse zone centrali della città.

Il fenomeno, purtroppo, non è nuovo e riporta l’attenzione sulla necessità di controlli, telecamere, sanzioni e chi più ne ha, più ne metta. Restano sullo sfondo l’educazione, il senso civico, la misura – anche nel divertirsi – che dovrebbero regolare le azioni di ciascuno e che invece, ogni volta, sembrano sparire nel nulla. Le lamenetele da parte di chi vive in centro sono costanti. Le azioni messe in atto per garantire il decoro, di per sé complicate, sembrano concentrarsi sugli episodi più ‘seri’. Il problema, forse, più che di ordine pubblico è sociale ed anche per questo più faticoso e complicato da affrontare. Ancorché doveroso.