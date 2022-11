Terni, atti vandalici in corso Vecchio: quattro giovani ternani denunciati

Hanno rotto le fioriere in cemento, gettato piante a terra e rovesciato il contenuto dei recipienti della spazzatura differenziata rompendone uno. Infine hanno staccato un faretto di segnalazione dal ponteggio di un cantiere edile per poi frantumarlo nei dintorni. Protagonisti degli atti vandalici nella notte tra mercoledì e giovedì quattro giovani ternani, tra i quali una ragazza: c’è la denuncia da parte della polizia di Stato. A segnalare le bravate alcuni residenti della zona. Il fatto è accaduto in corso Vecchio.

L’intervento

La polizia di Stato si è attivata con due equipaggi della squadra Volante: decisivo il ritrovamento di un documento di identità accanto al cassonetto rotto che, successivamente, è stato accertato appartenere ad uno dei quattro. In più a disposizione degli agenti anche la testimonianza di chi ha assistito alla scena. Il gruppo è stato individuato in via di Porta San Giovanni mentre stava salendo su un’auto: ora sono nei guai in concorso per danneggiamento aggravato.