I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Terni, insieme ai colleghi del comando provinciale dell’Arma, hanno controllato – nei giorni scorsi – alcune attività di ristorazione presenti nel centro di Terni. Nei confronti di un esercizio gestito da cittadini italiani residenti nel Ternano – spiegano i carabinieri in una nota – «è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per aver impiegato tutti i suoi lavoratori, uno italiano e l’altro di origine sudamericana, in maniera irregolare ovvero ‘in nero’». Nella circostanza sono state comminate, al trasgressore, sanzioni amministrative per complessivi 9 mila euro.