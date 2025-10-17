di S.F.

Maratta Alta, possibili novità di natura sportiva in arrivo. Emergono da una recente istanza inviata al Suape del Comune di Terni – datata giovedì 16 ottobre – per due particelle in vocabolo Macchiagrossa, non distante da un ristorante della zona e dal parco Chico Mendes.

Inviata infatti la richiesta di procedimento unico – normato dall’articolo 7 del Dpr 160 del 2010 – per la ‘realizzazione piscina e servizi per il benessere fisico con annesso bar’, come si legge nel portale pubblico. Tutto ciò ai sensi dell’articolo 87 delle norme tecniche d’attuazione del piano regolatore generale di Terni: «Tali zone sono destinate ad attività turistiche, alberghiere, extralberghiere comprensive di ristorazione, e a pubblici esercizi come ristoranti, sale congressuali, per concerti, spettacoli, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie, locali in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, ed esercizi similari, servizi ricreativi e per il benessere fisico; è ammessa la realizzazione di impianti sportivi annessi alle strutture turistiche», il contenuto dell’articolo in questione. Vedremo gli sviluppi. Palla in mano alla responsabile del procedimento, la funzionaria con elevata qualificazione all’ufficio edilizia produttiva Marina Garzuglia.