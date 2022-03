Terni, auto contro bici in viale Brin: 65enne in ospedale

Incidente stradale venerdì mattina a Terni, in viale Brin, all’altezza della fabbrica d’armi. L’impatto è stato fra una bici da corsa con in sella il 65enne ternano A.B. ed una Fiat 500, che stava uscendo dal parcheggio del Pmal, condotta da una 60enne ternana. Il ciclista, cosciente, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

Condividi questo articolo su