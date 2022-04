Terni: auto contro moto. Bambina lievemente ferita

Incidente stradale, fortunatamente senza particolari conseguenze, quello accaduto nel primo pomeriggio di venerdì all’altezza della rotatoria fra via Bramante, via Proietti Divi e via Brunelleschi, a Terni. L’impatto è stato fra un’autovettura Opel condotta da un uomo ed una moto con in sella un uomo e una bambina di 9 anni. Quest’ultima ha riportato lievi escoriazioni. Sul posto, per i soccorsi e la viabilità, sono intervenuti gli operatori del 118, i carabinieri del Nor di Terni e gli agenti della polizia Locale. I coinvolti hanno poi sottoscritto il Cid.

